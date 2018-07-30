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Юноша полностью признал свою вину в присутствии медика, который прибыл на место происшествия по вызову матери пострадавшего ребенка. По каким причинам парень пошел на такой шаг – не сообщается.

В Курске 18-летний подросток надругался над 3-летней сестрой, пока мать девочки отлучалась по делам и оставила племянника посидеть с девочкой. Оставшись наедине с малышкой, преступник осуществил действия насильственного характера, однако после расспроса тети признался в содеянном, что подтвердил медицинский осмотр.

В данный момент подросток находится под домашним арестом, а специалисты провели ряд экспертиз – в том числе, медицинскую, психологическую и другие виды процедур. Пока не известно, насколько пострадала психика ребенка, однако подростка ожидает суд. На месте происшествия присутствовали свидетели, которые вместе с правоохранителями осматривали квартиру, в которой произошло надругательство.

В скором времени станет известно, какую меру наказания выберут для 18-летнего насильника, однако в колонии таких преступников другие заключенные встречают с особым подходом. Правоохранители призывают граждан быть внимательными к подобным случаям, ведь нередко насильники подолгу остаются на свободе, а их жертвы боятся позора и не признаются в случившемся.