Убийство отца-тирана: Брат обвиняемых девушек заступился за отца

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Сёстры уже давно стали «потерянными», считает парень.

В деле о гибели 57-летнего москвича, которого, по данным следствия после продолжительных издевательств зарезали три собственных дочери, появляются всё новые шокирующие подробности.

Брат обвиняемых девушек неожиданно заступился за отца и обрушился с критикой на сестёр. Их молодой человек назвал давно «потерянными». Несмотря на то, что в 16 лет отец выгнал его из дома, парень не держит на него зла.

Юноша уверен, что так родитель хотел сделать его «сильным». В версию об издевательствах над сёстрами и убийство из-за самообороны он при этом не верит. Брат задержанных подтверждает, что мужчина держал их взаперти, что, вероятно, и послужило причиной агрессии девушек.

В интервью СМИ парень продолжал защищать отца-тирана, заявив, что негативный образ родителю приписали журналисты. На деле же тот, якобы, по словам сына, никогда не принимал наркотики, а лишь снимал стресс таблетками.