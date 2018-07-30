Суд заключил под стражу подростка, ударившего ножом полицейского в центре Москвы

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17-летний парень напал на правоохранителя и скрылся с места преступления накануне, 30 июля.

В Тверском районном суде Москвы завершилось слушание ходатайства об избрании меры пресечения уроженцу чеченского села Ведено, которого задержали накануне за нападение на полицейского. Суд принял во внимание доводы следователя, прокурора, а также пояснения самого задержанного и заключил подростка, ударившего ножом полицейского в центре Москвы, по итогам рассмотрения обращения под стражу.

Как известно, злоумышленник совершил нападение на 30-летнего капитана полиции у посольства Словакии 27 июля. В результате инцидента силовик получил несколько ножевых ранений и был экстренно госпитализирован в медучреждение. 17-летний парень с места происшествия скрылся, но позже был задержан полицией.