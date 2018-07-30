В Москве в суд доставили трёх сестёр, убивших отца-тирана

Сегодня, 17:38

Органы правосудия должны избрать меру пресечения для девушек.

В Москве вот-вот должно начаться слушание ходатайства следователей по делу об убийстве 57-летнего москвича, который якобы систематически издевался над тремя дочерями. Известно, что трёх сестёр, предположительно убивших отца-тирана, доставили в суд. Сюда же должна подъехать мать задержанных. Женщина уже обозначила свою позицию, заявив, что полностью поддерживает своих детей. Несмотря на это, с большей долей вероятности, суд отправит подозреваемых в СИЗО.

Ранее, напомним, объявился брат девушек, который был шокирован произошедшим и заявил, что не верит в то, что отец мог измываться над девушками. Между тем, в школе, где учились задержанные, заявили, что весь год они появились в стенах образовательного учреждения всего три раза. Такая ситуация не устраивала педагогов, которые регулярно вызывали родителей в шоку. По каким причинам дети не являлись на занятия, не сообщается.

Тот факт, что мужчину убили именно его дети, практически не оспаривается – подозреваемые сразу же сознались в содеянном. Они забили отца до смерти с помощью ножа и молотка. Как известно, рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, москвич регулярно издевался над детьми и даже насиловал. Во время одного из нападений девушки решили отбиваться до последнего и втроём набросились на отца-тирана.