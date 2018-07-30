Бывшего милиционера в Петербурге осудили на 10 лет за двойное убийство

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Жертвами убийцы стали надоевшие соседи, давно мешавшие его тихому, спокойному существованию частыми застольями, криками, отказом поддерживать порядок в коммунальной квартире.

Бывшего милиционера в Петербурге Александра Добкина признали виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью. За двойное убийство его осудили на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил гражданский иск в размере 1,95 млн рублей - сообщили в пресс-службе городских судов.

Трагедия произошла 27 ноября 2015 года в парадной дома на шестом этаже по 5-му Предпортовому проезду. Жертвами осужденного стали его соседи: сначала он напал на мужчину, которому нанес 23 ножевых ранения, повредив несколько жизненно важных органов, а затем ударил по голове плотным, твердым предметом. После он набросился на соседку на лестнице, которой нанес более 30 ножевых ранений по всему телу. Раны оказались смертельными - оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Александр Добкин на суде полностью признался в содеянном. Он пояснил, что жил в коммунальной квартире по 5-му Предпортовому проезду со своей семьей с 2014 года. Все это время он постоянно ссорился с неблагополучными соседями на бытовой почве: они часто распивали спиртные напитки, организовывали ночлежку своим собутыльникам, отказывались убирать места общего пользования. Накануне трагедии подсудимый выгнал из квартиры сожителя убитой, что стало очередным поводом для конфликта.

Известно, что осужденный экс-милиционер вышел на пенсию в 2011 году, и с тех пор зарабатывал грузоперевозками.