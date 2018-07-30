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После жестокой расправы над отцом девушки полностью признали свою вину, после чего рассказали о мотивах спланированного преступления. Убитый москвич причинил своим родственницам немало вреда, а старшая дочь намекнула на изнасилования со стороны горе-родителя.

В СКР настаивают на аресте трех сестер-убийц, которые нанесли родителю несколько десятков ножевых ранений общими силами. Девушки рассказали, что отец часто издевался над ними, бил, использовал как рабынь, а также причинял другое моральное и физическое насилие. Мать перестала жить с мужем из-за издевательств, однако спасти от мучений своих дочерей не решилась, что и могло стать причиной такой жестокой расправы.

Как сообщают соседи, в семье также есть старший 20-летний брат, который ушел из дома и оставил своих 17, 18 и 19-летних сестер с отцом. Следователи полагают, что подозреваемых в убийстве сестер необходимо держать под стражей до суда, а обвинители рассмотрят факт чистосердечного признания преступниц. Как рассказали знакомые семейства, старшая сестра хотела стать медиком, и именно она, предположительно, нанесла отцу смертельный удар в сердце.