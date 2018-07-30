«Статья из-за любопытства»: В Петербурге пенсионерка стащила у студента смартфон

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Курьезный случай произошел в Северной столице на Балтийском вокзале.

По данным правоохранительных органов, пожилая пенсионерка в Петербурге стащила у студента смартфон. Правда, сделала она это непреднамеренно – подобрала его после того, как невнимательный 20-летний юноша забыл его на Балтийском вокзале. Теперь 70-летней бабушке светит «статья из-за любопытства».

Когда молодой человек обратился в полицию, он и не надеялся на то, что телефон найдут. Но смартфон обнаружили быстро и «преступница» призналась, что сама его не воровала, а просто подобрала его в холе вокзала. Ей стало любопытно, что есть такого в смартфонах, что молодежь их не выпускает из рук.

Теперь телефон снова у владельца. Правда, бабушку не «помиловали» - она может сесть за решетку по статье «Кража». На нее уже завели уголовное производство. Оказывается, что у закона нет разграничений, которые могли бы ее оправдать.

Полиция сообщает, что такого рода «находки» могут сыграть злую шутку с тем, кто их обнаруживает. Правоохранители просят относить найденные вещи в полицию, а они потом сами постараются найти владельца.