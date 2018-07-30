В Москве обокрали православный храм

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Это храм Илии Пророка, расположенный в Черкизове, на востоке Москвы.

Обнаружилось преступление утром, 30 июля. Воры похитили ценные оклады икон. Также были украдены деньги из двух ящиков для пожертвований. Пожертвования собирали на помощь в содержании воскресной школы и на цветы.

Ночью воры распилили решетку на окне и проникли внутрь.

Настоятель храма архимандрит Савва (Тутунов) рассказал, что украшения на оклады почитаемых икон были в свое время пожертвованы прихожанами. Пожертвования были в благодарность за помощь людям в результате молитв. Священник сказал, что в полночь охранник обходил весь храм, и не обнаружил ничего подозрительного все было на месте и в целости. Утром же увидели, что храм обокрали.

Полиция пока не сообщает никаких подробностей ограбления. На месте преступления работают криминалисты. Изъяты для изучения записи наружных видеокамер.

Церковь ни в коем случае не закрывается, продолжит функционировать в обычном режиме. В четверг, 2 августа, планируются особые церковные службы к дню Илии Пророка.