«Ирония судьбы по-женски»: Пьяная женщина забралась в чужую квартиру в Новокузнецке

Сегодня, 14:34

Суд разберется в истинных мотивах поведения 47-летней нарушительницы.

В Новокузнецке зарегистрировали необычный случай. Пьяная женщина забралась в чужую квартиру. Ситуация напоминает идею фильма «С легким паром» или «Ирония судьбы по-женски». Примечательно, что женщина выбрала не случайную квартиру, а жилье своей знакомой, пробралась и легла поспать.

Неожиданно в квартиру пришла хозяйка и вызвала наряд полиции. Нарушительницу задержали, собрали все факты и доказательства, а теперь суд решит ее судьбу. В Сети высмеяли поведение женщины и посоветовали ей найти постоянное место работы и жить нормальной жизнью, а не «творить чудеса».