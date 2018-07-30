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Дмитрий Денисов организовал массовое побоище, в итоге погиб человек.

В Сеть просочилась информация от инсайдеров о том, что в Москве задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend. По данным следствия, Дмитрий Денисов был зачинщиком серьезнй драки в которой приняли участие 22 человека. Противостояние началось 20 против 2. В итоге бойни умер человек, а еще один был серьезно ранен. Информации о его местонахождении в данный момент нет. Будет ли он отвечать за необычные «развлечения» покажет время.