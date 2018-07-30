СМИ: По факту мошенничества на киностудии «Чеченфильм» возбудили дело

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Компания задолжала Минкультуры РФ более 23 миллионов рублей.

В отношении руководителей и сотрудников ГУП «Киностудия Чеченфильм» полиция возбудила уголовное дело, пишут ведущие российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что в расследование начато по факту мошенничества. Известно, что в 2011 году компания получила от Минкультуры РФ 21,9 миллиона рублей на съёмки картины «Тоска» по мотивам рассказа Антона Чехова. Фильм создан так и не был, в связи с чем, ведомство потребовало деньги вернуть, а также выплатить 1,4 миллиона процентов. Руководство киностудии отказалось выполнять требования, несмотря на наличие соответствующего решения суда. В 2014 году «Чеченфильм» ликвидировали, но деньги Минкультуры так и не вернули. Помимо Чеченфильма, ведомство с апреля 2018 года просит МВД принять меры по отношению к ещё ряду компаний, которые получили деньги на съёмки фильмов, но не выполнили условий договора.

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