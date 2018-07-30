Под Саратовом пьяный рецидивист проткнул знакомого косой

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Мужчина едва не лишился жизни после конфликта с агрессивным приятелем.

Под Саратовом расследуют инцидент, жертвой которого чуть не стал 50-летний местный житель. Происшествие имело место быт в Татищевском районе. Здесь ранее неоднократно судимый рецидивист проткнул знакомого косой. 51-летний подозреваемый напал с орудием труда на собутыльника, с которым совместно распивал спиртное. Известно, что конфликт возник примерно в 16:00 28 июля в селе Карамышка. К счастью, гибели потерпевшего удалось избежать. Его экстренно госпитализировали в медучреждение, где оперативно оказали квалифицированную помощь. Подозреваемый тот час же скрылся с места совершения преступления, однако вскоре всё же был задержан полицией. В отношении мужчины возбудили уголовное дуло по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что в Нижнеудинске пациент напал с ножом на медработников. Мужчине удалось ранить нескольких сотрудников медучреждения.