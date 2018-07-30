«Тяжело быть пенсионером в России»: Неизвестный украл у бабушки почти 2 млн

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Квартиру пожилой женщины в Москве «вычистили» на 1,89 миллиона рублей. Грабителю удалось уйти незамеченным.

Тяжкое преступление имело место в многоквартирном доме на Каширском шоссе. В период с 20 по 28 июля неизвестный злоумышленник проник через окно третьего этажа в квартиру одинокой бабушки и украл у почти 2 млн рублей. Московские правоохранители завели уголовное дело, над раскрытием которого навис огромный знак вопроса из-за предоставленной преступнику форы.

Тяжело быть пенсионером в России, иронизируют пользователи в соцсетях. С одной стороны, старикам спокойно жить не дает правительство, принявшее обдирать до нитки беззащитных тружеников.