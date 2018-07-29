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Для соседей умерший 57-летний мучитель был «крайне верующим и положительным» человеком.

Как сообщают источники, три москвички убили своего отца-насильника на северо-востоке столицы. Этот страшный инцидент произошел из-за того, что сестры постоянно подвергались издевательствам и сексуальному насилию со стороны родителя. Девушки попросту устали от издевательств родного человека и решили сообща отправить отца в мир иной.

Во время убийства глава семейства сидел в кресле и ничего не подозревал. Оказалось, что самая младшая девушка ударила ненавистного отца ножом, средняя – добивала молотком, а старшая попросту брызнула ему в лицо баллончиком со слезоточивым газом. Отец девушек скончался на лестничной площадке, когда одна из девушек ему вонзила нож прямо в сердце.

Глава семьи пытался защищаться, поэтому одна девушка пострадала. На данный момент она находится в больнице.

Такие случаи, к сожалению, не редкость. Причины домашнего насилия бывают разные и не всегда они связаны с личностными отношениями. Недавно стало известно, что многодетная мать из Румынии задушила своего ребенка, поскольку ей показалось, что это дьявол. Женщина будет проходить медобследование, а сейчас ее взяли под стражу.