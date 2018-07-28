В Ставрополе вандалы изуродовали каменные статуи

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Сотрудники Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве оторопели от увиденного.

Неизвестные изуродовали скульптуры, стоящие у входа в здание музея. Произошедшее в субботу 28 июля жители Ставрополя, узнавшие о содеянном, считают актом вандализма.

Каменные статуи, которым в древности поклонялись половцы, были разукрашены коричневой краской. Скорее всего, орудовали вандалы ночью.

По факту хулиганства, полицейские, которых вызвали сотрудники музея, возбудили уголовное дело. За причинение вреда историческим ценностям, виновные понесут уголовное наказание и будут обязаны оплатить крупный штраф.