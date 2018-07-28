Женщина получила ножевое ранение от собственного сына в «Москва-Сити»

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Пострадавшая нашла в себе силы спуститься вниз и попросить сотрудников отеля вызвать скорую помощь.

Сегодня, 28 июля, в 19:15 на Пресненской набережной женщина получила ножевое ранение в отеле на территории «Москва-Сити». По сообщениям очевидцев, она пострадала от собственного сына и обессиленная самостоятельно спустилась вниз, чтобы обратиться за помощью к сотрудникам отеля. Они вызвали скорую помощь для пострадавшей и полицию. Сейчас по данному факту проводится расследование. Местонахождение сына женщины пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове мужчина нанес своей жене семь ножевых ранений. Она была на 20-й неделе беременности. Соседи обнаружили девушку без сознания и вызвали скорую помощь. Состояние женщины расценивается как тяжелое, также рассматривается участие третьего лица, так как мужчина был позже найден мертвым. Сама девушка молчит и ничего не говорит о произошедшем. По факту преступления проводится следственная проверка.