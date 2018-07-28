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Мужчина прячется в кустах и находится в возбужденном состоянии, а показывается лишь приближающимся к нему женщинам. Испуганные местные жительницы уже неоднократно обращались в полицию, однако преступника пока не поймали.

В Рязани разыскивают голого мастурбирующего извращенца, который при виде полиции тщательно маскируется под обычного прохожего. Патруль выезжал на указанное пострадавшими место несколько раз и продолжает появляться там в разное время, однако эксгибиционист все еще на свободе, а женщины боятся ходить по парку.

Женщина, которая рассказала об извращенце в соцсетях, призналась, что мужчина даже полз за ней на коленях, отчего она была сильно напугана. В полиции подтвердили, что по телефону поступало уже два тревожных звонка о голом извращенце, поэтому правоохранители призывают граждан не пугаться при виде мастурбирующего нарушителя, а сразу позвонить в полицию и дождаться приезда патруля, указав на эксгибициониста.

Обычно такие граждане, имеющие психические отклонения, получают сексуальное удовлетворение при демонстрации своих половых органов незнакомым людям, но в отдельных случаях они находятся в чрезмерно возбужденном состоянии и мастурбируют, наслаждаясь взволнованной и испуганной реакцией женщин.