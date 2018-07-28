Папа Римский принял отставку обвиняемого в педофилии кардинала

Сегодня, 17:20

Понтифик отлучил от сана подсудимого гея Теодора Маккарика, представлявшего Ватикан в Вашингтоне. 87-летний католик продолжает настаивать на своей невиновности.

До суда Теодор Маккарик обязуется жить в специальном месте, которое Ватикану еще предстоит выбрать. Пока что Папа Римский Франциск принял отставку обвиняемого в сексуальной связи с несовершеннолетним кардинала, приказав ему молиться до наступления справедливого судебного процесса.

Следствие полагает, 87-летний Маккарик был замешан в педофилии почти 45 лет назад во время службы в нью-йоркском приходе. В США обвинения в адрес экс-кардинала признали заслуживающими доверия, несмотря на отчаянные попытки представителя Ватикана доказать свою невиновность.

Папе Римскому часто приходится краснеть за служителей Римско-католической церкви из-за связанных с педофилией скандалов. В июне прошлого года понтифик упростил процедуру отставки эпископов, закрывающих глаза на случаи сексуальной связи с несовершеннолетними. Сейчас священнослужитель, проявивший халатность при реагировании на педофилию, немедленно лишается третьей степени священства.