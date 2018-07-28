В Твери задержали маршрутчика-хама за оскорбление пострадавшей пассажирки

Сегодня, 15:19

Мужчина высадил потерпевшую с травмами прямо на обочину, и женщина не оставила ситуацию без разбирательств. Нарушителя вычислили меньше, чем за сутки, и сейчас водитель находится под присмотром правоохранителей в полицейском участке.

Маршрутчика-хама задержали в Твери за оскорбление и без того пострадавшей пассажирки. Местная жительница упала в салоне маршрутки №19 и серьезно ушиблась, но сострадания и медицинской помощи со стороны водителя женщине дождаться не удалось. Мужчина высадил пассажирку и обругал ее матом, после чего потерпевшая отправилась в полицию.

Благодаря своевременному обращению у пострадавшей были зафиксированы травмы и ушибы, а правоохранители приняли заявление с жалобой на водителя, после чего быстро его обнаружили. Сейчас маршрутчику грозят разбирательства и наказание в виде лишения прав либо заключения под стражу. При каких обстоятельствах женщина была травмирована – не сообщается.