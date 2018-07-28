Под Саратовом в магазин зашел пьяный мужчина с винтовкой Мосина

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Жители села Надеждинка продолжают обсуждать неадекватное поведение своего 48-летнего земляка, который только благодаря действиям участкового, не совершил злодеяние.

Под Саратовом в магазин зашел пьяный мужчина с винтовкой. Причем, несмотря на то, что оружие было старого образца, оно было оснащено вполне современным глушителем. По свидетельству очевидцев, односельчанин был явно неадекватен и готов совершить преступление. К счастью, неподалеку находился участковый. Он ворвался в торговый зал и профессионально обезоружил злоумышленника.

На следующий день, в ходе допроса, мужчина признался, что винтовка Мосина досталась ему после смерти деда еще 30 лет назад. Она была спрятана на чердаке. По поводу прибора для бесшумной стрельбы подозреваемый сказал, что купил его по случаю у неизвестного гражданина на саратовском рынке. Мужчина заявил также, что не помнит, зачем с оружием пришел в магазин. Возбуждено уголовное дело. Пока подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия находится под подпиской о невыезде.