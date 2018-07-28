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Видеороликом заинтересовались правоохранительное органы. Теперь автор видео вынужден выплатить штраф.

Житель Белгорода опубликовал во всемирную паутину ролик, на котором он оскверняет памятник Ленину в центре Белгорода. После того, как видео с вандальскими действиями белгородца попало в сеть, его увидели сотрудники полиции Белгородской области. Благодаря такому доказательству, парня удалось оштрафовать на 2,5 тысячи рублей.

Хулиганом оказался 20-летний местный житель. Горожане шокированы таким «соседом» и очень сильно возмущены его поступком. Пользователи сети считают, что таким людям нелюходимо давать более строгое наказание для того, чтобы ни у кого не возникало даже подобных мыслей совершить такой поступок.

Как сообщают юзеры, на видео парень справил нужду на памятник, находящийся на Народном бульваре. Ужасно то, что действие происходило в присутствии девушек, которых молодой человек ни капли не постеснялся. В отношении него, как утверждают сотрудники МВД Белгородской области, завели уголовное производство по статье «Вандализм».