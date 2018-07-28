Подмосковный священник убил жену, узнав о ее желании развестись

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Как выяснили следователи, довольно часто в семье разгорались конфликты.

Батюшка из Николо-Угрешского монастыря обвинял свою жену в том, что та за собой не следила. Когда в ответ он получил предложение о том, чтобы разорвать брак с обрядом развенчивания, то не на шутку вспылил.

Служителям церкви не разрешается разводиться с своими женами, так что священник усадил свою половинку в машину и вывез в лес, близ Солнечногорска, где с ней и расправился с помощью ножа. Тело он оставил на том же месте.

Однако перед этими страшными событиями, погибшая отправила своей маме на телефон тревожное смс-сообщение. Позже женщина стала переживать, что с дочкой нельзя связаться. Мать позвонила в полицию и сообщила о пропаже дочери, вскоре преступник был задержан. Он полностью признал свою вину в содеянном.