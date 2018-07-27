Пьяный житель Москвы пытался изнасиловать трех женщин

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Нетрезвый житель столицы пытался совершить несколько изнасилований за ночь.

Подозреваемый, который покушался сразу на трех девушек, практически сразу был задержан и доставлен в отделение полиции на западе Москвы. Об этом сообщает ГУ МВД России.

По известной информации, в Отдел внутренних дел "Можайский" поступило три заявления от пострадавших девушек, на которых насильник собирался совершить нападение.

Однако планам молодого преступника не суждено было сбыться. Москвич столкнулся с активным сопротивлением со стороны всех трех девушек. Они не дали себя в обиду. Хотя, у одной из жертв нападения молодой человек отобрал мобильный телефон.

23-летний злоумышленник был одурманен алкоголем.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям: грабеж и покушение на изнасилование. Негодяя задержали. Житель Москвы, который пытался изнасиловать трех женщин, теперь дает показания правоохранительным органам.