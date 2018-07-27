В Москве суд арестовал третьего обвиняемого в смерти российского лётчика в Сирии

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Обвиняемый в смерти военного из РФ попал под арест заочно.

В Москве Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал третьего обвиняемого в убийстве российского лётчика в Сирии Романа Филипова.

Представители суда рассказали, что было решено избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Шрейба Мурада Джума в виде заключения под стражу заочно. Никаких других данных не сообщается. Это связано с тайной следствия.

Известно, что, кроме Шрейба Мурада Джума, ранее суд арестовал ещё двух обвиняемых, которых уже объявили в международный обыск.

Стоит отметить, что Роман Филипов погиб в Сирии. Он был лётчиком и управлял самолётом Су-25, который сбили террористы 3 февраля текущего года. Мужчине удалось вовремя катапультироваться, но уже на земле ему пришлось вступить в неравный бой с боевиками. В результате, Филипов взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.