В Москве раскрыли банду снимавших детское порно педофилов

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В составе преступной группировки было четверо мужчин. Преступным промыслом они занимались два года.

В Москве задержали банду педофилов, снимавших детское порно. Большую часть получившихся роликов злоумышленники продавали, оставляя что-то и себе.

Они-то и стали главной уликой против педофилов. Огромное количество материалов с детским порно было обнаружено в квартире у Сергея Е.

Его заподозрили в съемке детского порно. При просмотре изъятых материалов, правоохранители обнаружили, что в кадрах часто появляются ещё три мужчины.

Педофилы знакомились в Москве на улице с подростками, предлагая им поучаствовать во «взрослом» кино и получить некоторое вознаграждение.

Подозреваемые занимались их развращением и последующей «актёрской» карьерой. Некоторые из детей поучаствовали не в одном фильме.

Своим преступным бизнесом педофилы занимались почти два года. Уже установлено, что количество снятых роликов с детским порно составило за это время несколько десятков.

Трое других педофилов, узнав, что их подельник задержан, предпочли скрыться. Сейчас они в розыске.

В то же время, остаётся вопрос, как порно-студия могла столь долгое время существовать в рядовой московской квартире. Трудно представить, чтобы жильцы не замечали, что к их соседу постоянно «шастают» подростки и не информировали об этом правоохранителей.

Однако, факт остается фактом, студия работала уже два года.