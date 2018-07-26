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Расследование в отношении руководителей УСБ СК РФ длилось с 2016 года.

В Москве завершилось слушание по делу в отношении бывшего замглавы УСБ СК России Александра Рамонова, обвиняемого в получении взятки. По итогам заседания было оглашено решение Мосгорсуда, согласно которому бывший полковник юстиции Ламонов приговорён к пяти годам колонии, а также штрафу в размере 32 мил рублей. Как известно, в 2016 году его задержали вместе с руководителем управления собственной безопасности Михаилом Максименко за получение взятки через посредника в лице «вора в законе» Шакро Молодого. За денежное вознаграждение чиновники должны освободить от уголовной ответственности известного криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного по прозвищу Итальянец.

Как известно, в январе этого года Александр Ламонов заключил сделку со следствием и дал показания против своего бывшего начальника. Тогда обвиняемый и его защитники пришли к соглашению относительно размера и меры наказания.