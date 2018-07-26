В Саратове на рынке торговали украденной вывеской секс-шопа

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Парень и девушка похитили конструкцию ещё 13 июня в ТЦ Оранжевый».

В Саратове на Сенном рынке задержали двух молодых людей, которые торговали украденной вывеской секс-шопа. 22-летние парень и девушка пояснили правоохранителям, что похитили конструкцию ещё 13 июня. Инцидент произошёл в ТЦ «Оранжевый». Пара зашла в интим-магазин, где у них возник умысел на совершение кражи. Посетители не смогли взять ничего из товаров, а потому решили присвоить красочную вывеску.

Сбыть похищенное имущество оказалось не так просто, в связи с чем, молодые люди отправились с ним на рынок. По факту кражи в отношении задержанных возбудили уголовное дело. В настоящее время изучаются все обстоятельствах произошедшего, оценивается материальный ущерб от происшествия.

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