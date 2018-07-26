В Москве двое грабителей жестоко избили ножницами и ограбили женщину

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Множеством колото-резанных ранений и потерей 40 тыс. рублей обернулось для жительницы ул. Лобачевского общение с незнакомыми людьми.

В Москве двое грабителей попросили молодую женщину открыть им дверь в квартиру. Услышав оборот дверного замка, неизвестные мужчина и женщина вломились в чужое жилище, жестоко избили ножницами и ограбили наивную потерпевшую. С 40 тыс. рублей в кармане подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

Получив множество колото-резанных ранений, потерпевшая смогла выжить. Полиции удалось арестовать предполагаемых злоумышленников, возбуждено уголовное дело.