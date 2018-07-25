Следователь обнародовал письма Чикатило

Вчера, 23:07

Генерал-майор милиции Виктор Бураков, который в свое время поймал серийного убийцу и маньяка Андрея Чикатило, ушел из жизни несколько дней назад. Опубликовано его последнее интервью. Незадолго до своей кончины он обнародовал письма Чикатило.

Десятки писем Чикатило долгое время находились у следователя Иссы Костоева. Эти письма были написаны для адвоката. Кроме следователя, эти письма читали оперативники и психиатр Александр Бухановский.

Чикатило рассказывал о своем трудном детстве, о том, что в 14 лет его чуть не изнасиловала соседка, а после возвращения из армии у него начали проявляться сексуальные расстройства.

Судя по нежным письмам, Чикатило очень любил свою жену и детей.

За период с 1978 по 1990 годы Чикатило совершил 53 убийства.

Многие участники следствия, в том числе и сам следователь, утверждают, что смертный приговор Чикатило был вынесен под давлением, а на самом деле он был психически больным человеком, его надо было лечить.