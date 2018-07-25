В Ростове мужчина осужден за хранение и продажу опасной красной икры

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Житель Ростовской области попытался реализовать опасный для здоровья продукт.

В Ростове мужчина купил у неизвестного ему человека 100 килограммов красной икры прямо на проезжей части и решил в дальнейшем подороже продать ее кому-то другому. Однако обеспечить необходимые условия для хранения продукта он не смог и потому, на скорую руку расфасовав икру в 130-граммовые баночки, решил поскорее ее сбыть. Но был задержан правоохранительными органами за хранение и продажу опасной красной икры. Мужчина будет осужден по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мужчина перевозил контрабандную черную икру с помощью катафалка. Он был пойман стражами порядка и осужден на 3 года условно. Также контрабандист обязан выплатить штраф в размере 4,17 миллиона рублей. Поиск остальных фигурантов дела о незаконной добыче черной икры продолжается.