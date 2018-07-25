Зарезав супругу, пьяный петербуржец отправился нагишом на прогулку

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Израненного голого мужчину, бродившего по ночным улицам, полицейские задержали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 июля.

Сегодня ночью жильцы двух домов на Индустриальном проспекте пожаловались в диспетчерскую полиции на неадекватного мужчину, который разгуливал под окнами их домов нагишом и орал. На указанный адрес выехал наряд полиции и скорая помощь. После непродолжительного сопротивления мужчину задержали.

В ходе допроса выяснилось, что 41-летний мужчина, проживающий на Индустриальном проспекте, 29 незадолго до задержания во время совместного распития спиртных напитков убил свою 40-летнюю жену. Что стало причиной происшествия неизвестно, однако мужчину это никак не расстроило, ведь зарезав супругу, пьяный петербуржец в прекрасном расположении духа отправился на прогулку. У самого нарушителя общественного порядка имелись колото-резаные ранения, его госпитализировали, медики оценивают состояние убийцы как тяжелое.