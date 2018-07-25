Экс-девушка убийцы малышки в Серпухове пожаловалась на ужасы жизни с ним

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В воскресенье в спортивной сумке в овраге нашли труп изнасилованной 5-летней таджикской девочки, которая накануне пропала с детской площадки около дома.

Экс-девушка убийцы 5-летней малышки в подмосковном Серпухове пожаловалась на ужасы совместной жизни с извергом. По ее словам, 28-летний Александр Семин рос в хорошей, воспитанной и интеллигентной семье, однако все переменилось после развода родителей. Маленький мальчик не смог смириться с разрывам папы и мамы, начал ввязываться в драки, менял школы, не ладил с людьми в армии. С ним она познакомилась на работе, откуда его вскоре уволили из-за халатности. Позже он работал дворником в дошкольном саду, куда его несколько раз устраивала мама, работающая заведующей в дошкольном учреждении.

На тот момент экс-сожительница воспитывала 5-летнюю дочь, с которой он поладил, не допуская никаких вольностей. Сейчас она с ужасом размышляет о том, что убийца мог сотворить с ее малышкой, и как ей посчастливилось избежать страшной участи. Мужчина порой позволял себе поднимать на нее руку, однако все резко переменилось, когда она нашла дома сумку, набитую пакетами с наркотиками. Она хотела помочь ему, настаивала на обращении в клинику для лечения наркозависимости, но все попытки были тщетны, неуравновешенный мужчина игнорировал ее помощь.

Сейчас она со страхом вспоминает, что некогда любила этого мужчину. После разрыва она оборвала все связи и попыталась забыть эти жуткие отношения.