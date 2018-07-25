В Омске коллекторы грозят женщине изнасилованием за долги гражданского мужа

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Мужчина брал деньги в «Росденьгах», выдающих микрозаймы. Сумма его задолженности достигла 700 тысяч рублей.

За дело взялись коллекторы, работающие в Омске в «Северном Кавказе». Они не стеснялись в угрозах. За долги бывшего гражданского мужа 37-летней женщине грозят реальным изнасилованием.

Омичка рассталась с ним 7 лет назад. Коллекторов, похоже, это нисколько не тревожит. Чтобы любым путём взыскать эту сумму, они готовы на любые меры.

Женщина предложила известить коллектора при выходе гражданского мужа на связь. Угрозы после этого не прекратились. Видимо на самого должника те выйти так и не смогли. Они заявляли, что по договору у гражданского мужа в качестве поручительницы заявлена именно она.

Тогда женщина, у которой сохранилась связь с бывшим мужчиной, позвонила ему. Тот ответил, что у него уже есть исполнительный лист судебных приставов. Согласно ему он регулярно выплачивает свой долг.

Напуганная женщина обратилась к правоохранителям, подтвердив факт угроз в изнасиловании аудиозаписями. Те уже приступили к розыску столь агрессивных коллекторов, работающих в Омске.

Женщину тревожить перестали. Начались ночные звонки на телефоны её сыновей, которым 10 и 13 лет. После получения ответа трубка бросается.