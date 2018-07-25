В Нижнеудинске пациент напал с ножом на медработников

Сегодня, 17:17

Мужчина ранил двух медицинских работников и попытался скрыться.

Сообщается, что в Нижнеудинске Иркутской области 51-летний пациент в кабинете врача-отоларинголога напал на медработников с ножом и ранил врача, а также старшую медсестру. Однако он был быстро задержан, так как врач успел нажать тревожную кнопку и полиция оперативно схватила преступника.

Чем было обусловлено нападение, пока неизвестно. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении и их состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что это не первое нападение на врачей в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пациентка набросилась на врача из-за того, что та приняла свою знакомую вне очереди, что очень разозлило женщину с бронхитом, покорно ожидающую своей очереди. Она вбежала в кабинет, схватила первое что попалось под руку, это оказалась ручка, и поранила ею доктора. Однако непредусмотрительно забыла свой полис на столе у медработника, и по нему дебоширка была быстро обнаружена и доставлена в отделение полиции.