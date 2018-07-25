В Ижевске 19-летняя мать оставила новорожденного умирать в туалете

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Девушка утверждает, что не знала о собственной беременности и просто растерялась.

В Ижевске 19-летняя девушка родила ребенка в квартире по улице Автозаводской в туалете при антисанитарных условиях. Ребенок умер от асфиксии, хотя мать могла оказать ему должную помощь, но не стала этого делать и оставила его умирать на прежнем месте, то есть прямо в унитазе. Теперь она находится под следствием по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам самой девушки, она и понятия не имела, что беременна, не стояла на учете в женской консультации, а когда родила ребенка, у нее наступило шоковое состояние и она не понимала, что делает и что делать вообще дальше. Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что девушка 19 лет, не следуя рекомендациям врача, взяла своего новорожденного недоношенного ребенка спать с собой в кровать, однако ночью она неаккуратно переложила руку и ударила малыша по голове, отчего он и погиб. Наутро мать вызвала медиков, но те ничего не смогли сделать и лишь констатировали смерть ребенка.

Врачи настоятельно рекомендуют молодым женщинам обязательно посещать гинеколога хотя бы раз в полгода для обследования во избежание ситуаций с «незамеченной беременностью», а также непременно следовать всем медицинским указаниям, так как это обеспечит безопасность для ребенка.