В Архангельске мужчина умер после изнасилования тремя пьяными друзьями

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Товарищи избили мужчину, а затем решили изнасиловать его, чтобы потом шантажировать заснятыми порно материалами с целью получения денег.

В феврале текущего года в Архангельске скончался мужчина. Произошло это после изнасилования его тремя друзьями. Нападение на умершего произошло во время застолья.

В результате тремя пьяными друзьями в возрасте от 28 до 31 года было совершено нападение на выпившего умершего. Сначала мужчину жестоко избили, но этого нападавшим показалось мало, и они решили воспользоваться его беспомощностью и произвести действия сексуального характера.

Мужчины решили изнасиловать своего товарища, заснять всё на видео и сделать фотографии происходящего, после чего шантажировать пострадавшего с целью получения крупной суммы денег.

Получить денег насильникам так и не удалось, а вот пострадавший скончался на месте от полученных во время изнасилования травм и от избиений.

После преступления полиция задержала всех подозреваемых. Против горе-друзей возбудили уголовные дела. Под суд они пойдут по трём статьям.