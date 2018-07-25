В Бабаево 50 человек подрались на дискотеке из-за девушки

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Нескольким пострадавшим понадобилась госпитализация.

В Бабаево Вологодской области произошла массовая драка, участие в которой приняли порядка 50 человек. Молодые люди подрались на дискотеке на Привокзальной площади из-за девушки. Известно, что инцидент имел место быть 15 июля. С одной стороны в драке участвовали сотрудники РЖД, которые приехали из других регионов, с другой – местные жители.

Личность молодой особы, которая спровоцировала конфликт, установлена, однако не известно, принимала ли она непосредственное участие в драке. Известно, что пресечь столкновения удалось лишь путём привлечения Росгвардии. Пока в полиции и СК данный инцидент не комментируют. Отмечается лишь, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Уфе пьяные «ЯжМатери» подрались на глазах у полиции и плачущих детей. Об инциденте стало известно благодаря публикациям очевидцев в социальных сетях.