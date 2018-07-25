В Уфе поймали педофила-эксгибициониста

Сегодня, 13:09

Им оказался водитель высокопоставленной чиновницы, который показывал половые органы маленьким школьницам у образовательных учреждений.

В Уфе правоохранители проверили 110 владельцев белых автомобилей Renault Duster. Хозяин такой машины подозревался в растлении школьниц. Мужчина приезжал к школам и показывал маленьким девочкам свои половые органы.

Педофил-эксгибиционист орудовал с февраля 2015 года по июнь 2016 года. От действий мужчины пострадали 9 девочек.

Правоохранителям не удавалось найти маньяка, так как дети не могли описать его внешность. В результате, одна из школьниц всё же составила фоторобот. Педофил-эксгибиционист увидел свой портрет и затаился. Другая девочка сфотографировала белый джип у школы. Эксперты выяснили марку автомобиля.

Оказалось, что в Башкирии таких машин всего 110. Специалисты изучили всех владельцев машин, но все они не вызывали подозрений. Тогда следователи проверили алиби в момент совершения преступлений. Оказалось, что одного из мужчин через 15 минут после происшествия на запрещённом обгоне зафиксировала камера видеонаблюдения. В конце истории педофила-эксгибициониста всё же поймали.

Оказалось, что нарушителем на Renault оказался 36-летний мужчина, работающий водителем высокопоставленной чиновницы республиканского ведомства. Мужчина свою вину не признавал, но позже всё же рассказал, как совершал преступления.

Вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.