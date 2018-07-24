«Цена свободы»: В Тольятти осужденный дал взятку 500 тысяч за камеру и сотовый

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Два года добавил суд Самарской области гражданину Кыргызстана за подкуп должностного лица через посредника, сообщили правоохранители.

Необычный случай стал достоянием общественности после того как сознательный работник ИК-16 в Тольятти рассказал о попытке подкупа. После рассмотрения всех нюансов дела нарушителю закона добавили 2 года к его основному сроку (4 года). Мужчина попал в колонию за кражу. Оказалось, что он еще и не русский, а гражданин Кыргызстана.

Оказавшись в исправительном учреждении, нарушитель оценил свое положение и нашел, по его мнению, хороший выход из ситуации. Осужденный дал взятку 500 тысяч за одиночную камеру и сотовый телефон. Однако сделка не состоялась, и мужчине пришлось провести беседу с сотрудниками прокуратуры Самарской области. В итоге 33-летний иностранец получил еще два года к своему сроку и понял, какова цена свободы в тюрьме. Суд назначил гражданину Кыргызстана шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.