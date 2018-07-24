Маньяка, который демонстрирует детям свои гениталии, ищут два месяца в Энгельсе

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Мужчина попытался склонить детей к действиям сексуального характера, но те пожаловались родителям и информация дошла до полиции.

В Энгельсе полицеские ищут педофила, который два месяца назад заманил киндером-сюрпризом нескольких маленьких детей в кусты, снял перед ними штаны и попросил их потрогать свои гениталии. Дети были в шоке и убежали, но запомнили, что маньяк ехал на черном велосипеде, к которому были прикреплены пакеты с молоком. Личность маньяка, который демонстрирует детям половой орган, до сих пор не установлена, после инцидента с детьми он не появлялся, но правоохранительные органы уверяют, что будут искать педофила, пока он не будет обнаружен, так как в опасности находятся маленькие дети.

Ранее сообщалось, что в Москве орудовал педофил-физик, действия которого сначала не рассматривались полицией как противоправные. 20-летний мужчина очень долго держал в ужасе жильцов своего дома и их детей случаями внезапного эксгибиционизма. Жители неоднократно жаловались, но улик, как оказалось, было недостаточно. Последней каплей стало то, что педофил начал приставать к 9-летней дочери одного из жильцов. Соседи уже думали учинить над ним самосуд, но он закрылся в квартире и принялся демонстрировать свой половой орган с балкона всем окружающим. В конце-концов, он был задержан.