Наркодилер из Энгельса зарывала соль в могилы Саратова

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Злоумышленница в составе организованной группы спрятала синтетический наркотик в малоприметных местах и на кладбищах, общим весом превышающий 1,9 кг.

Суд Энгельса Саратовской области приговорил 35-летнюю местную жительницу за торговлю наркотиками к 9 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Наркодилер занималась преступной деятельностью с 29 июля по 2 августа 2017 года в составе организованной преступной группы, которая зарабатывала на продаже синтетического опасного наркотического вещества – «соль», аналог веществ, содержащихся в растении хат.

Подозреваемую задержали у дома на улице Марины Расковой. В ходе обыска полицейские изъяли из ее дома 33 свертка с запрещенным веществом. Она призналась, что планировала сделать «закладки» наркотических веществ в неприметных местах, а затем называть покупателям адрес со свертком. Наркодилер рассказала, что зарывала товар в могилы Саратова, а со Старообрядческого и Еврейского кладбищ правоохранители изъяли еще 11 тайников. Помимо этого, женщина длительно активно реализовывала запрещенный товар через интернет и имела обширную клиентскую базу.