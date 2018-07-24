«Повёл себя не по понятиям»: Девушка из Кузбасса рассказала, почему забила до смерти мужчину

Сегодня, 16:20

Оказалось, что ранее судимая обвиняемая хотела заступиться за свои принципы и своих друзей.

25-летняя девушка из Кузбасса в начале июля приехала в Кемерово вместе со своими друзьями, чтобы решить личные дела. Там компания встретилась с другой компанией друзей, и решила выпить за встречу.

Во время «посиделок» с алкоголем один из друзей подозреваемой поссорился с хозяевами квартиры. В результате домовладельцы попросили всю компанию покинуть их жильё, но подозреваемой разрешили остаться.

В сообщении регионального СК РФ указывается, что ранее судимая злоумышленница расценила слова хозяевов квартиры, как оскорбление. Она решила, что молодой человек «повёл себя не по понятиям». В результате обвиняемая дождалась, пока парни начали засыпать, и стала их избивать различными бытовыми предметами.

В конечном итоге, один 28-летний мужчина скончался в больнице из-за полученных травм, другому пострадавшему удалось выжить.

Следователи уже задержали подозреваемую и возбудили в отношении неё уголовное дело.