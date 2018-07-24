Магазины в Омске массово продают табачные изделия детям

Сегодня, 16:00

Общественный Совет по проблемам подросткового курения при поддержке администрации Омска, Роспотребнадзора, МВД и других органов провел специальное исследование, в результате которого было установлено, что 40% продавцов продают табачные изделия детям.

В крупных розничных точках в Омске нарушений мало, с каждым годом крупные магазины и торговые центры все более добросовестно выполняют закон, но вместе с тем в мелких магазинчиках и уличных лотках нарушают закон массово. Подростки практически беспрепятственно покупают здесь сигареты.

Еще один бич в сфере торговли табачными изделиями – резко выросший объем торговли нелегальными сигаретами. Это контрабанда, сигареты не имеют акцизных марок, то есть никакие пошлины и налоги при их ввозе и реализации не платятся. Усложняет контроль в сфере незаконного оборота табачных изделий тот факт, что сигареты везутся из стран таможенного союза, на границах с которыми таможенный контроль отсутствует.

Но, в общем, по утверждению общественного совета, количество нарушителей, продающих табачные изделия детям, снижается. Так, в 2014 году продавали сигареты несовершеннолетним 63% омских продавцов. В 2017 году этот показатель снизился до 41%.

За указанные нарушения составлено 114 административных протоколов в отношении различных торговых точек на сумму 544 тыс. руб. Кроме того, конфискована 6201 пачка сигарет на сумму 310 600 рублей.