Под Тулой ФСБ «накрыло» производящую и сбывающую оружие ОПГ

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При задержании было изъято 22 единицы «огнестрела». Помимо того, было изъято 150 боеприпасов.

Целый арсенал найден под Тулой. Там ФСБ накрыло ОПГ, производящую и сбывающую оружие. Масштабы впечатляют.

Местом базирования ОПГ под Тулой являлась территория Узловского района. Там были обустроены несколько гаражей. В них проведено электричество и поставлены токарные, сварочные и прессовые станки.

ФСБ накрыло «производство» на месте. Среди прочего было произведено изъятие и одной ручной гранаты.

Впрочем, доказать их причастность к совершённым преступлениям не удалось. Один из «предпринимателей» получил 4 года колонии и штраф в 220 тыс. рублей. Другой – 3,5 года и 230 тысяч. Возможно, оружие сдавалось не преступникам, а бизнесменам.

Помимо этого, удалось установить тех лиц, которые производили покупки огнестрельных «самоделов» и трёх граждан, поставляющих комплектующие для их изготовления.

Как ни странно, по мнению экспертов, это говорит о том, что в России всё нормально с сохранностью боевого оружия. Приходится преступникам готовить подделки. Чего не скажешь об Украине. Плати, и получай хороший советский товар прямо со склада и в смазке. Да и цена не выше.