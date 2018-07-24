В Ростове поймали педофила, насиловавшего 7-летнего мальчика за гаражами

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На крик ребёнка подоспел отряд ППС, но было уже поздно, рассказали правоохранители.

В Ростове в Пролетарском районе на улице Нахичевани сотрудники ППС поймали 40-летнго педофила. По предварительным данным, правоохранители во время несения патрульной службы услышали крик 7-летнего мальчика и сразу же бросились к нему на помощь.

Полицейские прибежали на крик и обнаружили за гаражами насиловавшего ребёнка педофила. Взрослый мужчина уже успел надругаться над малышом, но его всё же скрутили прямо на месте происшествия.

Сейчас задержанный 40-летний педофил находится в СИЗО. В отношении его уже возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас ростовские полицейские проводят ряд следственных действий, направленных на установление причастности обвиняемого в педофилии мужчины к другим эпизодам насилия над детьми.

Если суд признает вину задержанного, то ему грозит наказание, максимальный тюремный срок которого составляет до 20 лет.