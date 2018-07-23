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Женщине грозит криминальная ответственность за содеянное.

В социальной сети появилась информация о мальчике, который в свои шесть лет не умеет разговаривать, писать и читать. Он, по данным источника, очень сильно болен. Видео, попавшее в сеть, доказывает, что многодетная уральская мать заставляла ребенка спать на полке книжного шкафа.

Дело в том, что ребенок на видео не создает впечатления здорового и счастливого мальчика. Отчетливо слышно, как он кашляет, а комната, в которой он находится, пуста – кроме шкафа в ней ничего нет. В то время как многодетные родители спокойно спят себе на диване, их ребенок не имеет своего спального места.

Александр Грибанов утверждает, что маленький уралец не умеет разговаривать, поскольку ни мать, ни отец ему не уделяют должного внимания, и из-за этого ребенок сильно отстает в развитии. Питание, по мнению автора ролика, более чем скудное: макароны или крупы, а о еде, предназначенной для детского организма, нечего и говорить.

Возмущенный горожанин говорит, что многодетная мама ведет аморальный способ жизни и запросто может бросить всех своих «отпрысков» более чем на сутки. Ее не останавливает даже грудной ребенок, который в это время может находиться без внимания. Комментаторы разделились на согласных с автором и несогласных. Одни считают, что ребенок мог попросту играть и уснуть, как часто бывает с детьми. Другие же говорят, что мать априори не может быть хорошей, раз она спит под орущий телевизор в то время, как ее ребенок так сильно болен.

Теперь, благодаря пристальному вниманию уральцев, полиция поставила семью на учет, и на данный момент ведется проверка по поводу выполнения матерью своих родительских обязанностей. Если будет доказано, что она пренебрегает ими, то ей грозит наказание.