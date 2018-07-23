В Оренбурге безденежье заставило женщину хранить тело сына дома

Сегодня, 14:07

Сотрудники Следственного комитета Оренбургской области занимаются расследованием смерти мужчины, останки которого были найдены в районе Дома Памяти. Предполагается, что причастной к преступлению может быть мать пострадавшего.

В Оренбурге в районе Дома Памяти в мусоре случайные прохожие обнаружили останки человеческого тела. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые занялись расследованием трагедии. После проведения необходимых следственных действий установлено, что причастной к трагедии оказалась 60-летняя мать расчлененного мужчины.

18 июля текущего года сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемую. В ходе проведения обыска в квартире матери пострадавшего, были обнаружены и другие части его тела, которые та упаковала в полиэтиленовые пакеты. Подозреваемая сообщила, что ее сын умер от алкоголизма еще в ноябре прошлого года, из-за отсутствия денег на его погребение и необходимых документов, она вынуждена была хранить его в квартире.

Установлено, что мать и сын нигде не работали и не получали социальных выплат. На данный момент женщина находится в психиатрической больнице, где проходит обследование. Рассказанная ею версия о безденежье проверяется.