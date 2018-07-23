ФСБ пресекла поставку в Россию огнестрельного оружия из Евросоюза

Сегодня, 10:11

Федералы, МВД и Росгвардия провели совместную операцию по ликвидации канала ввоза огнестрела на территорию РФ из стран ЕС.

В преступную группировку, осуществляющую поставку из Евросоюза в Россию огнестрельного оружия, входили жители Москвы, Петербурга и Ярославля. ФСБ пресекла уголовный бизнес при поддержке МВД и Росгвардии. В ходе спецоперации силовики изъяли у предполагаемых злоумышленников более 4,5 тыс. патронов различного калибра, 15 осколочных гранат, гранатомет, миномет, 2 противотанковых ружья, СВУ, около ста винтовок, ружей и карабинов, 70 пистолетов-пулеметов, более 150 револьверов, 30 автоматов и 25 пулеметов.

Параллельно прекращена деятельность двух подпольных складов, занимающихся производством боеприпасов и модернизацией оружия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее федералы заподозрили в госизмене Виктора Кудрявцева, сотрудника ЦНИИмаша. Ему инкриминируют передачу секретной информации представителям НАТО. Предполагаемый преступник арестован. Ведется следствие.