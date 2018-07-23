СК задержал подозреваемого в гибели детей в Астраханской области

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Мужчина находился под воздействием наркотиков и украл лодку «Южанка», по его вине утонули трое малолетних детей. Инцидент произошел 22 июля в Калинино в Володарском районе, это шокировало всю Россию.

Представитель правоохранительных органов России по Астраханской области информирует, что СК задержал 27-летнего Мазгана Асанова, подозреваемого в гибели троих детей в результате резкого опрокидывания «Южанки» на Бузане.

Согласно материалам дела, Асанов, употребив наркотики, без разрешения взял лодку у знакомого и решил переправить детей на другой берег реки для купания. Во время опасной переправы лодочник сделал очень резкий маневр. В итоге трое утонули, сейчас водолазы нашли тело одной девочки. Отмечается, всего в лодке находились девять граждан, из них семеро малолетние дети. Виновник будет наказан согласно с законодательству России.