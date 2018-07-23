В Хабаровском крае от расчлененного трупа женщины избавлялись на глазах у соседей

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В Хабаровском крае совершено зверское убийство женщины, после которого ее тело расчленили. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств преступления.

В поселке Солнечный Хабаровского края произошло жестокое убийство, которое шокировало местных жителей. Сообщается, что к местной жительнице ,которая проживала по улице Ленина, 22, в гости пришел знакомы мужчина, с которым они начали распивать спиртные напитки. В результате беседы между хозяйкой и ее гостем возникла ссора. После того, как у мужчины закончились аргументы, он просто задушил своего оппонента.

После совершения преступления, злоумышленник решил избавиться от тела хозяйки и расчленил его. Далее он разложил останки по полиэтиленовым пакетам, от расчлененного трупа женщины преступник начал избавляться прямо на глазах у соседей. После того, как все останки были вынесены на мусор, мужчина вернулся в жилище своей жертвы.

Только на следующий день бдительные жители прилежащих домов увидели в мусорных баках останки человеческого тела, на место были вызваны полицейские, которые и начали проведение следственных действий. Подозреваемого удалось задержать прямо в квартире пострадавшей. Установлено, что преступник всего лишь неделю назад освободился из мест лишения свободы. За совершение данного преступления ему грозит солидный тюремный срок, окончательное решение примет суд.